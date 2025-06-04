В НЭСКе рассказали, как с 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию на Кубани

С 1 июля 2025 года в России вновь подорожают коммунальные услуги, следует из прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года. Документ, в частности, устанавливает новые параметры индексации тарифов на электроэнергию. Как сообщила директор по реализации электроэнергии АО «НЭСК» Ольга Нефедьева, тарифы на электроэнергию для первого диапазона объемов потребления в Краснодарском крае вырастут на 12,6%. Для городского населения стоимость повысится с 6,53 до 7,35 руб. за киловатт-час. Для сельских жителей и горожан, проживающих в домах с электроплитами и электроотопительными установками, цена увеличится с 4,57 до 5,15 руб. за киловатт-час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Тарифы существенно изменятся для каждого диапазона и разница между диапазонами будет значительна», — отметила госпожа Нефедьева.

Помимо роста цен, в мае изменились пороговые значения диапазонов объемов потребления. После завершения отопительного периода в апреле увеличенные границы диапазонов электропотребления для потребителей, использовавших электроэнергию для отопления, существенно снизились.

С мая по сентябрь границы диапазонов составят: первый диапазон — для жилых домов до 1200 кВтч, для многоквартирных домов до 1100 кВтч; второй диапазон — для жилых домов 1200-1850 кВтч, для МКД 1100-1700 кВтч; третий диапазон — для жилых домов свыше 1850 кВтч, для МКД свыше 1700 кВтч.

Важное изменение коснулось третьего диапазона: с 1 июля отменен понижающий коэффициент для всех помещений в МКД и жилых домах независимо от их расположения и оборудования. Тариф для данного диапазона составит 14,64 руб. за киловатт-час.

Потребителям следует помнить, отметила Ольга Нефедьева, если объем потребления превысит границы соответствующего диапазона, сверхнормативная электроэнергия будет оплачиваться по более высокой цене следующего диапазона.

Льготные категории потребителей — многодетные семьи, участники СВО и члены их семей — смогут оплачивать всю потребленную электроэнергию по тарифам первого диапазона без ограничений.

Лия Пацан