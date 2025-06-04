«Абрау-Дюрсо» планирует направить на дивиденды 545 млн рублей

Совет директоров «Абрау-Дюрсо» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 5,01 руб. на акцию. Об этом говорится в материалах компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Общий объем выплат может составить 545,53 млн руб. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предложено установить 7 июля. Последним днем для покупки акций с правом на дивиденды в режиме Т+1 станет 4 июля.

Годовое собрание акционеров запланировано на 26 июня. Реестр участников закрылся 2 июня. На фоне новостей о дивидендах котировки «Абрау-Дюрсо» на Московской бирже к 15:08 мск выросли на 1,51%, до 188 руб. за акцию.

В 2024 году компания реализовала рекордные 66,8 млн бутылок — на 18% больше, чем годом ранее. Почти 90% акций ГК «Абрау-Дюрсо» принадлежит семье Бориса Титова, специального представителя президента России по связям с международными организациями.

Анна Гречко