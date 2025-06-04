Андрей Ещенко назначен и.о. главного тренера ПФК «Кубань»

Исполняющим обязанности главного тренера ПФК «Кубань» назначен Андрей Ещенко, который подготовит футболистов к двум финальным матчам нынешнего сезона второго этапа Leon-Второй Лиги А. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ещенко

Фото: пресс-служба ПФК «Кубань» Андрей Ещенко

Фото: пресс-служба ПФК «Кубань»

Главный тренер команды Андрей Сосницкий покидает футбольный клуб по обоюдному соглашению сторон. Он руководил командой в 13 встречах. За это время «Кубань» одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

«Профессиональный футбольный клуб "Кубань" благодарит Андрея Сосницкого за проделанную работу и желает ему успехов в карьере!» — говорится в сообщении.

Алина Зорина