В Краснодаре суд снизил сроки троим осужденным по делу о гибели сотрудника СКР

Кассационный суд в Краснодаре снизил на год сроки заключения троим местным жителям, осужденным за вымогательство и доведение до самоубийства следователя краевого управления СКР. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

4-й кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу Андрея Аксенова, Сергея Гончарова и Евгения Ещенко. Ранее Прикубанский райсуд Краснодара признал Аксенова и Гончарова виновными в особо крупном вымогательстве, а Ещенко — в вымогательстве в крупном размере. Всех троих также обвинили в доведении потерпевшего до самоубийства.

Кассационная инстанция оставила приговор без изменений, но уменьшила срок наказания каждому фигуранту на год. Аксенов и Гончаров проведут в колонии строгого режима по 11 лет, Ещенко — 7 лет в колонии общего режима. Суд также отменил штрафы от 250 до 500 тыс. руб.

Приговор смягчили из-за исключения квалифицирующего признака о совершении преступления группой лиц. Коллегия пришла к выводу, что каждый осужденный действовал самостоятельно при оказании психологического давления на потерпевшего.

Согласно материалам дела, погибший следователь во внеслужебное время общался с предпринимателями Гончаровым и Аксеновым. Гончаров предложил фирме Аксенова войти в проект демонтажа химического завода в Крыму. Андрей Аксенов решил участвовать в тендере. Но вскоре понял, что вопрос не решается. Тогда знакомый Сергея Гончарова, следователь СКР, предложил свою помощь, он сказал, что «в Москве у него есть влиятельные люди». Однако после этого ситуация не изменилась. В конце 2020 года жена потерпевшего сообщила, что Андрей Аксенов выдвинул требование: «Либо ты обеспечиваешь тендер для моей компании, либо возвращаешь деньги, которые я передал друзьям твоего Гончарова».

6 апреля 2021 года сотрудник СКР был обнаружен со смертельными ранениями на лестничной клетке дома в Краснодаре. Расследование показало, что Аксенов требовал от него 3 млн руб., Гончаров — 25 млн руб., а Ещенко настаивал на получении 500 тыс. руб. за написание бизнес-плана.

Все трое не признали вину. Они утверждали, что требовали возврата долгов, связанных с лечением и семейными проблемами следователя. Фигуранты также считают, что потерпевший был убит, а суицид инсценирован.