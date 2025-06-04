На Кубани 150 млрд рублей направят на развитие дорожной сети

В Краснодарском крае 11,6 млрд руб. направят на ремонт и строительство дорог в 2025 году в рамках краевой программы развития транспортной сети стоимостью свыше 150 млрд руб., рассчитанной до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Во время краевого совещания губернатор Вениамин Кондратьев обратил внимание на наиболее важные проблемы региона. Жители хутора Семигорский под Новороссийском добиваются соединения трех тупиковых улиц с улицей Центральной. В селе Супсех Анапского района требуют завершить асфальтирование улицы Чкалова и установить освещение. В Сочи граждане чаще всего жалуются на состояние улицы Пластунской, где необходимо устранить ямы и построить тротуары.

Вице-губернатор Евгений Пергун сообщил о планах решения этих вопросов. В Семигорском работы по трем улицам начнутся летом 2025 года. Проблему в Анапе устранят до конца этого года. В Сочи региональный участок улицы протяженностью 2,5 км отремонтировали в 2024 году, сейчас специалисты ремонтируют покрытия на съездах в месте стыковки федеральной и муниципальной дороги.

Внимание власти уделяют проблеме заторов на краснодарских дорогах. Для ее решения разработали краевую программу комплексного развития дорожно-транспортной сети, включающую 27 развязок, путепроводов и дорог.

Первым объектом программы стал ремонт Тургеневского моста, начатый в апреле 2025 года. На этот же год запланирован ремонт улиц Красных Партизан, Западного Обхода, имени Сергея Есенина, путепровода на Фадеева и начало строительства транспортной развязки между улицами Тихорецкой и Володарского.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае за последние 10 лет отремонтировали 5,5 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог. Объем дорожного фонда увеличился с 13,7 до 60,5 млрд руб. Губернатор также поручил завершить три крупных обходные магистрали региона в 2026 году.

Алина Зорина