Главные новости за 4 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Летевшая из Санкт-Петербурга в Якутск пассажирка попыталась ногами потушить портативный аккумулятор, который воспламенился во время полета. Пострадавшую пассажирку сперва доставили в медицинский пункт местного аэропорта, затем в ожоговый центр республиканской больницы. По факту происшествия в самолете авиакомпании «Якутия» проводится проверка.

Законодательное собрание (ЗакС) Петербурга на заседании 4 июня утвердило поправки к проекту закона о штрафах за склонение к абортам. Противоправное деяние предполагает штрафы — от 3 до 5 тыс. рублей для обычных граждан, от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. руб. для юрлиц. Документ принят городским парламентом во втором чтении, за инициативу проголосовало большинство депутатов.

Член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова ушла из жизни, ей был 51 год. О ее смерти в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Глава субъекта подчеркнул, что госпожа Сахарова была выдающимся профессионалом и искренне неравнодушным человеком, настоящим патриотом своей малой родины.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение АО «Ленптицепром» разрешение на строительство трех одноэтажных складов общего назначения на Ропшинском шоссе в Петергофе. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Объекты площадью 4,5 тыс. кв. м и высотой до 10 м размесят на участке площадью 1,4 га. Их должны возвести до конца 2030 года.

Акционерное общество «Мултон», которое является структурой корпорации Coca-Cola, переехало из Петербурга в Московскую область, сменив юридический адрес. Информация появилась на сайте ЕГРЮЛ. Заявление о смене «прописки» подали в апреле, однако окончательное изменение юридического адреса случилось спустя месяц.

В Израиле на 88-м году жизни скончался балетмейстер Валерий Панов. Он был солистом Михайловского и Мариинского театров. Создателя и художественного руководителя театра «Театр-балет Панов Ашдод» похоронили 4 июня на Ашдодском кладбище. Причина смерти балетмейстера не уточняется.

Гендиректором ОАО «Санаторий "Сестрорецкий курорт"», который входит в «Группу ЛСР» с лета 2021 года, стал экс-председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский. Он сменил на этом посту Игоря Липовецкого. По словам господина Чайковского, его задача на новом месте работы — запустить все объекты санатория к следующему туристическому сезону весной 2026 года.

Депутаты Законодательного собрания (ЗакС) Петербурга в первом чтении одобрили инициативу о введении выплат беременным студенткам. Губернатор Александр Беглов выступил с предложением установить размер единовременной выплаты на уровне 100 тыс. рублей. Получить ее смогут студентки очных программ обучения.

Владелец и гендиректор ООО «Евротехнологии» Евгений Пен зарегистрировал на свою организацию товарный знак «Корюшка в шоколаде». Бизнесмен планирует продавать десерт по аналогии с дубайским шоколадом Господин Пен заявил, что идея такого лакомства появилась в декабре 2024 года. Бизнесмен желал, чтобы продукты имел прямую ассоциацию с Петербургом, поэтому была выбрана именно эта рыбка.

В Петербурге полиция провела очередной масштабный рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. Итогом стало задержание более чем 200 человек. С проверкой сотрудники правоохранительных органов посетили около десятка городских локаций, таких как Единый миграционный центр на улице Красных текстильщиков.