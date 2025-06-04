АО «Мултон» сменило юридический адрес, переехав из Петербурга в Подмосковье

Акционерное общество «Мултон», которое является структурой корпорации Coca-Cola, переехало из Петербурга в Московскую область, сменив юридический адрес. Информация появилась на сайте ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заявление о смене «прописки» подали в апреле, однако окончательное изменение юридического адреса случилось спустя месяц. В настоящее время «Мултон» располагается в доме 1 по Фруктовому проезду в городе Щелково.

Известно, что в Щелково компания выпускает соки под марками «Добрый», «Моя семья» и Rich с производственной мощностью 2 млн литров в сутки. Последняя финансовая отчетность «Мултона» публиковалась в 2023 году, на тот момент выручка организации составляла 46,6 млрд рублей.

Ранее «Ъ» сообщал, что Афганистан наладил поставки энергетиков и газировки Coca-Cola в Россию. Также отечественные потребители смогут попробовать изюм, сухофрукты и виноград с гранатами от исламского эмирата.

Андрей Маркелов