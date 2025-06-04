Более 200 иностранцев отправились в отделы полиции после рейда в Петербурге

В Петербурге полиция совместно с Росгвардией провела очередной масштабный рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. Итогом стало задержание более чем 200 человек, сообщили в региональном ГУ МВД.

С проверкой сотрудники правоохранительных органов посетили около десятка городских локаций, связанных с оказанием различных услуг иностранным гражданам — в первую очередь, Единый миграционный центр на улице Красных текстильщиков. Также полиция проверила стройки в различных районах города.

Всего было проверено около 5 тыс. человек. Более 200 иностранцев уехали в отделы полиции из-за выявленных нарушений.

«Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны»,— сообщили в главке.

Также в рейде поучаствовали сотрудники Госавтоинспекции. Они проверили около 160 авто и зафиксировали порядка 20 нарушений ПДД.

«Профилактические мероприятия будут продолжены в течение ближайших дней»,— добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК завел новое дело на полицейского из Кировска, помогавшего мигрантам.

Дарья Астанина