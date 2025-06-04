АО «Ленптицепром» построит в Петергофе три одноэтажных склада до конца 2030 года

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение АО «Ленптицепром» разрешение на строительство трех одноэтажных складов общего назначения на Ропшинском шоссе в Петергофе. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Объекты площадью 4,5 тыс. кв. м и высотой до 10 м размесят на участке площадью 1,4 га. Их должны возвести до конца 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным издания «Деловой Петербург», владельцем АО «Ленптицепром» считается Кирилл Шишков, партнер Игоря Водопьянова по УК «Теорема». Выручка акционерного общества в 2024 году составила 145 тыс. рублей, чистый убыток — 2,1 млн рублей. По словам экспертов, объем инвестиций в проект складов в формате light Industrial может составить 650 млн рублей.

По словам старшего консультанта департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Ильи Янеева, земельный участок расположен недалеко от бизнес-парка Мартышкино, индустриального парка Марьино и ОЭЗ «Нойдорф». Поэтому склады в этой локации могут быть востребованы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в промзоне на углу Салова и Софийской хотят построить 76 тыс. кв. м деловой недвижимости. Инвестиции в проект могут достигнуть 12 млрд рублей.

Андрей Маркелов