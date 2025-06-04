Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась на 52-м году жизни

Член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова ушла из жизни, ей был 51 год. О ее смерти в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава субъекта подчеркнул, что госпожа Сахарова была выдающимся профессионалом и искренне неравнодушным человеком, настоящим патриотом своей малой родины. К тому же сенатор помогала участникам спецоперации и их семьям, уделяла внимание экологической повестке на федеральном уровне.

«Татьяна Анатольевна сделала очень многое для Кольского Севера. Ее уход — невосполнимая утрата и большая боль для меня лично и для всех, кто ее знал»,— написал Андрей Чибис.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сыгравший в «Бандитском Петербурге» актер Александр Кабанов ушел из жизни в 69 лет.

Татьяна Титаева