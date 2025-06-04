Штрафы за склонение к абортам прошли второе чтение в петербургском ЗакСе

Законодательное собрание (ЗакС) Петербурга на заседании 4 июня утвердило поправки к проекту закона о штрафах за склонение к абортам. Документ принят городским парламентом во втором чтении, за инициативу проголосовало большинство депутатов, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

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Авторами законопроекта выступают парламентарии от фракции «Единая Россия» Константин Чебыкин, Антон Соловьев и Всеволод Беликов. За склонение женщины к аборту любыми путями предполагаются штрафы — от 3 до 5 тыс. рублей для обычных граждан, от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. руб. для юрлиц.

Как следует из пояснительной записки к проекту, инициатива направлена на укрепление института семьи и материнства, на улучшение демографической ситуации в стране. Текущие поправки меняют формулировки в тексте документа: вместо «с целью понуждения» — «направленных на понуждение». Правонарушение будет считаться совершенным вне зависимости от того, был ли сделан аборт.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за роста числа абортов в женские консультации Петербурга придут с проверкой.

Дарья Астанина