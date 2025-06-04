Петербургский бизнесмен решил добавить в шоколад корюшку и запустить в продажу

Владелец и гендиректор ООО «Евротехнологии» Евгений Пен зарегистрировал на свою организацию товарный знак «Корюшка в шоколаде». Бизнесмен планирует продавать десерт по аналогии с дубайским шоколадом, пишет «Деловой Петербург».

Господин Пен заявил, что идея такого лакомства появилась в декабре 2024 года. Бизнесмен желал, чтобы продукты имел прямую ассоциацию с Петербургом, поэтому была выбрана именно эта рыбка.

Десерт выполнен в виде плитки шоколада, которая включает вкрапления дегидрированного рыбного суфле (по аналогии с вафельной крошкой), сделанного из маринованного филе корюшки. Евгений Пен добавил, что технология производства была запатентована, а на упаковку получено авторское свидетельство.

Запуск производства в 3-5 тыс. единиц продукции обойдется бизнесмену примерно в 300-500 тыс. рублей, на это уйдет месяц. Стоимость самого проекта будет зависеть от объемов производства и от используемых оборудования и сырья.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество точек продажи корюшки в 2025 году увеличили в Петербурге на 26%.

Татьяна Титаева