Из жизни ушел бывший солист Михайловского и Мариинского театров Валерий Панов

В Израиле на 88-м году жизни скончался балетмейстер Валерий Панов, сообщает местное СМИ ashdodnet.com. Он был солистом Михайловского и Мариинского театров.

Создатель и художественный руководитель театра «Театр-балет Панов Ашдод» будет похоронен 4 июня на Ашдодском кладбище. Причина смерти балетмейстера не уточняется.

Валерий Панов учился в Москве и Ленинграде. С 1957 года работал в Ленинградском Малом театре оперы и балета (ныне Михайловский театр). С 1964 года по 1972 год танцевал в Театре оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр). Через два года артист эмигрировал в Израиль, основал театр балета в Ашдоде.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смерти балерины Аллы Осипенко. Ее похоронили 15 мая на Смоленском кладбище.

Татьяна Титаева