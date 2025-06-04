Градоначальник пойдет по вертикали

Депутаты гордумы теперь будут выбирать мэра Ижевска из кандидатов, представленных главой Удмуртии. Свои предложения по персоналиям руководителю региона смогут направлять парламентские партии, гордума и ряд общественных организаций. Такие изменения регионального законодательства приняли накануне депутаты Госсовета республики. Эксперты называют это дальнейшим укреплением вертикали власти и повышением ответственности глав муниципалитетов перед главой Удмуртии. При этом, по их мнению, сокращается возможность участия граждан в управлении городом, так как теперь невозможно будет выдвинуть свою кандидатуру без поддержки общественных или политических структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Депутаты Госсовета Удмуртии на сессии 3 июня внесли изменения в республиканский закон «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике». Как пояснил на заседании председатель постоянной комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Александр Прозоров, необходимость корректировки вызвана принятием изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Ранее федеральное законодательство предусматривало три способа избрания глав городов: прямые выборы, избрание гордумой из числа депутатов (применялся в Ижевске до 2018 года) и отбор кандидатов конкурсной комиссией с голосованием за них в гордуме (применялся до настоящего времени во всех муниципалитетах Удмуртии). Подписанный президентом в марте 2025 года новый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» ввел четвертый способ — кандидатов выбирает глава региона. Все муниципалитеты могут выбрать любой из этих четырех способов, но для столиц регионов вводится как единственно возможный именно четвертый.

Согласно принятому накануне сразу в двух чтениях республиканскому закону, глава Удмуртии представляет гордуме Ижевска не менее двух кандидатур на пост мэра, из которых путем тайного голосования депутаты выбирают нового градоначальника.

Направлять главе региона свои предложения по кандидатурам могут партии, представленные в Госдуме РФ и/или Госсовете республики, Совет муниципальных образований Удмуртии, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Общественная палата республики, а также гордума Ижевска. Для этого устанавливается 15-дневный срок. Главе региона дается не больше 30 дней на рассмотрение предложений. Он может проводить обсуждения по предложенным кандидатурам и встречаться с ними лично.

Законопроект на сессии поддержали 43 депутата Госсовета, один проголосовал против. Он вступает в силу 19 июня 2025 года.

Ранее в Ижевске отбором кандидатур на пост главы города занималась конкурсная комиссия. Она формировалась пополам из представителей главы республики и гордумы. При этом принять участие в конкурсе мог любой желающий, подходящий под ряд критериев (возраст, образование и т. п.). Конкурсная комиссия оценивала программы кандидатов, после чего голосованием определяла двух лучших из них. Финалисты представляли свои программы на сессии гордумы, и депутаты тайным голосованием выбирали из них нового главу города.

Впервые конкурсная комиссия формировалась при избрании главы Ижевска в 2018 году после досрочной отставки Юрия Тюрина. Однако градоначальника столица Удмуртии обрела только с третьей попытки. Первый конкурс был отменен из-за неявки членов комиссии — представителей главы региона. Неофициально причиной назвали неожиданную смену фаворита со стороны властей республики. Пришлось проводить повторный конкурс, однако продвигаемый республикой на пост главы города Константин Сунцов (впоследствии ставший первым вице-премьером Удмуртии) не смог набрать достаточного количества голосов депутатов на сессии. Тогда шесть парламентариев испортили бюллетени. Глава региона Александр Бречалов назвал это «игрой в политику» некоторых депутатов.

По итогам третьего конкурса главой Ижевска стал Олег Бекмеметьев. Он повторно проходил процедуру в 2020 году после избрания нового состава гордумы, так как полномочия главы города были привязаны к сроку полномочий муниципального парламента. После досрочной отставки господина Бекмеметьева в 2023 году отбор конкурсной комиссией проходил действующий глава Ижевска Дмитрий Чистяков, который также избирался на период полномочий нынешней гордумы. Выборы депутатов гордумы восьмого созыва состоятся в сентябре 2025 года.

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Как пояснил «Ъ-Удмуртия» председатель постоянной комиссии Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Александр Прозоров, новый механизм избрания повышает ответственность глав муниципальных образований перед главой республики и перед теми, кто поддержал их выдвижение на должность.

«По сути, это означает, что руководители муниципалитетов должны будут более внимательно прислушиваться к мнению и запросам тех, кто оказал им доверие на местном уровне»,— считает председатель комиссии.

Заместитель председателя гордумы Ижевска Андрей Зюзин подчеркивает, что передача главе региона полномочий по отбору кандидатов — это логичное продолжение федерального тренда на укрепление вертикали власти. «Глава региона и мэр столицы должны взаимодействовать для реализации важных проектов города. Городской бюджет сильно зависит от дотаций из республиканской казны. Поэтому для главы республики важно, кто именно, с какими профессиональными качествами и опытом претендует на пост главы Ижевска»,— говорит господин Зюзин.

По его словам, и раньше перед конкурсом на пост главы города проводились консультации и обсуждения кандидатов, чтобы подобрать способных справиться с городскими вызовами. Однако некоторые участники заявлялись на конкурс ради самопиара, не имея четкой программы и цели стать главой. При этом на рассмотрение их проектов уходило много времени. В последнем конкурсе на пост мэра Ижевска в 2023 году только трое из 19 кандидатов представили проработанные программы развития города с конкретными предложениями и проектами, отметил господин Зюзин.

Политолог Максим Тенсин считает, что конкурсная комиссия по сути не была самостоятельным органом и в любом случае отбирала согласованных республикой кандидатов. «Теперь не будет этой формальной прослойки. При этом вновь ограничиваются возможности для граждан участвовать в управлении городом. Раньше любой мог заявиться на конкурс и представить свои идеи, возможно, кому-то это казалось балаганом, но, я считаю, все должны иметь право высказать мнение, в каждом выступлении кандидатов можно было найти зерно. Теперь можно ожидать, что среди претендентов будет меньше нелояльных, подбираться они будут по признаку преданности, а не компетенций»,— полагает эксперт.

Михаил Красильников