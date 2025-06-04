Adobe выпустила новый бесплатный Photoshop на Android

Американская компания Adobe представила новое мобильное приложение Photoshop для устройств на базе Android. Программа распространяется бесплатно на время бета-тестирования и предлагает пользователям доступ к набору инструментов для редактирования изображений.

Мобильный Photoshop может работать со слоями, масками и инструментами выделения. Функция Tap Select позволяет быстро удалять или заменять объекты на фото, а алгоритмы Firefly обеспечивают генеративную заливку и другие ИИ-возможности. Пользователи также могут использовать библиотеку Adobe Stock, включающую бесплатные изображения, предназначенные для творческой обработки.

Приложение ориентировано как на начинающих, так и на опытных пользователей. В составе мобильного пакета предусмотрены обучающие материалы, позволяющие быстро освоить новые инструменты.

Стоимость продукта после завершения тестового периода пока не объявлена, однако ранее выпущенная на iOS программа предоставляла базовые возможности бесплатно, а премиальные — за подписку стоимостью $7,99 в месяц, или $69,99 в год.