Главные новости за 3 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Президиум регионального политсовета «Единой России» определил кандидатуру Вениамина Кондратьева для последующего выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора Кубани.

Более 100 общественных пространств в Краснодарском крае будут благоустроены в 2025 году в рамках нацпроекта. На реализацию этих инициатив, выбранных жителями региона путем голосования, направят порядка 4 млрд руб.

За 2024 год оборот легкой промышленности на Кубани превысил 9,5 млрд рублей. Ее доля в структуре промышленного производства Краснодарского края по курируемым министерством промышленной политики региона направлениям по итогам 2024 года составила 1,5%.

Объем запуска новостроек в Краснодарском крае за первые пять месяцев 2025 года сократился на 38% до 0,6 млн кв. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ленинградский округ Краснодарского края получит в 2025 году 290 млн руб. на финансирование региональной дорожной сети.

В Краснодаре началась масштабная реконструкция 48 образовательных учреждений стоимостью 1,3 млрд руб. Работы планируют завершить до 30 августа.

В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС, где запрещено не только купаться в море, но и находиться на пляже.

На севере Кубани могут ввести режим ЧС из-за засухи. Губернатор Вениамин Кондратьев, посетив агропредприятие в Ленинградском районе, где выращивается озимая пшеница, заявил, что дефицит осадков за весенний период составил порядка 200 мм от климатической нормы.

Власти Новороссийска направили 200 млн руб. из муниципального бюджета на модернизацию стадиона «Центральный».

Сочи вошел в число лидеров по количеству бронирований авиабилетов среди внутренних рейсов. Город-курорт выбрали 13% российских путешественников, планирующих внутренние перелеты.