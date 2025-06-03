В Краснодаре отремонтируют 48 образовательных учреждений за 1,3 млрд рублей

В Краснодаре началась масштабная реконструкция 48 образовательных учреждений стоимостью 1,3 млрд руб. Работы планируют завершить до 30 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, капитальный ремонт охватит 31 школу, 14 детских садов, Центр детского творчества «Прикубанский», Краснодарский методический центр «Старт» и Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена» в Анапе. Финансирование обеспечат городской и краевой бюджеты.

Основная часть работ начнется после завершения школьных экзаменов. Специалисты обновят кровли, входные группы, пищеблоки, спортивные залы и площадки, а также ограждения. По пяти адресам проведут благоустройство прилегающих территорий.

Среди объектов реконструкции — два исторических здания. Рабочие уже приступили к капремонту лицея №12, построенного в 1907 году по проекту архитектора Захария Коршевца для размещения дневного убежища для бесприютных детей.

Внимание уделят вопросам безопасности и антитеррористической защищенности. К 1 сентября во всех школах установят системы речевого оповещения, а до конца года разработают проекты их размещения в дошкольных учреждениях и центрах дополнительного образования.

Алина Зорина