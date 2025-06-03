На благоустройство 100 общественных территорий на Кубани направят 4 млрд рублей

Более 100 общественных пространств в Краснодарском крае будут благоустроены в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На реализацию этих инициатив, выбранных жителями региона путем голосования, направят порядка 4 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Одновременно край продолжает участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, по итогам которого регион регулярно получает федеральное финансирование. Проекты-победители конкурса 2023 года — центральная площадь Армавира, вторая очередь парка в Кореновске и набережная в Тамани — будут завершены осенью. Общий объем федерального финансирования составил более 263 млн руб.

По итогам конкурса 2024 года поддержку получили еще четыре объекта: парки в Курганинске, Усть-Лабинске и Кореновске, а также набережная в Геленджике. Региону выделено более 367 млн руб. на их реализацию.

Вячеслав Рыжков