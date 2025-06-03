Власти Анапы назвали опасные зоны, где нельзя не только купаться, но и загорать
В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС, где запрещено не только купаться в море, но и находиться на пляже. Соответствующее постановление за подписью мэра Василия Швеца опубликовано на сайте городской администрации.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
В Темрюкском районе «опасной зоной» признали территорию вдоль побережья Черного моря от поселка Волна до поселка Веселовка включительно. В Анапе такую зону определили вдоль береговой линии Черного моря, включая границы города-курорта, от поселка Веселовка до заповедника Утриш.
Кроме того, мэрия Анапы обозначила территорию проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации вдоль береговой линии как опасную зону. Доступ в нее разрешен только лицам, участвующим в работах. Остальных граждан будут информировать об ограничениях с помощью информационных стендов.
Документ содержит рекомендации предприятиям санаторно-курортной отрасли по ограничению посещения пляжей, находящихся в пользовании здравниц. Руководству санаториев и гостиниц рекомендуется провести разъяснительную работу среди отдыхающих и создать мониторинговые группы, которые будут информировать гостей курорта о запрете купания.