Власти Анапы назвали опасные зоны, где нельзя не только купаться, но и загорать

В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС, где запрещено не только купаться в море, но и находиться на пляже. Соответствующее постановление за подписью мэра Василия Швеца опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В Темрюкском районе «опасной зоной» признали территорию вдоль побережья Черного моря от поселка Волна до поселка Веселовка включительно. В Анапе такую зону определили вдоль береговой линии Черного моря, включая границы города-курорта, от поселка Веселовка до заповедника Утриш.

Кроме того, мэрия Анапы обозначила территорию проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации вдоль береговой линии как опасную зону. Доступ в нее разрешен только лицам, участвующим в работах. Остальных граждан будут информировать об ограничениях с помощью информационных стендов.

Документ содержит рекомендации предприятиям санаторно-курортной отрасли по ограничению посещения пляжей, находящихся в пользовании здравниц. Руководству санаториев и гостиниц рекомендуется провести разъяснительную работу среди отдыхающих и создать мониторинговые группы, которые будут информировать гостей курорта о запрете купания.

Алина Зорина