За 2024 год оборот легкой промышленности на Кубани превысил 9,5 млрд рублей

Доля легкой промышленности в структуре промышленного производства Краснодарского края по курируемым министерством промышленной политики региона направлениям по итогам 2024 года составила 1,5%. Согласно данным Крайстата, предприятия региона, работающие в сегментах текстиля, одежды, кожи и изделий из нее, отгрузили за год продукции собственного производства на 9,5 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В отрасли работают компании, выпускающие продукцию широкого профиля — от мужской, женской и детской одежды до домашнего текстиля, кожгалантереи, обуви и средств индивидуальной защиты. Основной объем обеспечивают более 100 предприятий, локализованных, в частности, в Армавире, Краснодаре, а также в Ленинградском, Кущевском, Северском, Славянском и других районах края.

Вячеслав Рыжков