На ремонт дорог Ленинградского района на Кубани направят 290 млн рублей
Ленинградский округ Краснодарского края получит в 2025 году 290 млн руб. на финансирование региональной дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам вице-губернатора Евгения Пергуна, через территорию Ленинградского округа проходит 242 км автодорог регионального и межмуниципального значения, а также 447 км местных дорог. Дорожный фонд Краснодарского края в 2025 году составляет 60,5 млрд руб.
С 2022 года Ленинградский район получил на строительство и ремонт муниципальных 200 млн руб. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, этого недостаточно. По его словам, необходимо сделать бюджет дорожного фонда муниципально-ориентированным, чтобы большая часть средств шла в районы.
Во время встречи с населением жительница станицы Ленинградской поинтересовалась сроками завершения строительства объездной дороги. Сейчас основной транспортный поток в направлении Азовского и Черного морей проходит через всю станицу, что создает опасность. Строительство началось четыре года назад. Вениамин Кондратьев отметил, что новую магистраль введут в эксплуатацию в конце 2027 года из-за переноса газопровода.
Жительница поселка Сахарного Завода обратилась с просьбой урегулировать движение большегрузного транспорта во время уборочной кампании. Машины, перевозящие свеклу на приемные пункты, повреждают дорожное покрытие и создают пробки. Глава Ленинградского округа Юрий Шулико пояснил, что к запрещающим знакам добавят рамки, ограничивающие проезд грузовиков. Губернатор поручил также предусмотреть удобную перехватывающую парковку для водителей.
По обращениям жителей глава региона поручил до 1 ноября 2025 года установить светофор в станице Ленинградской на перекрестке улиц Братской и Юбилейной, в станице Крыловской отремонтировать тротуар по улице Комсомольской.