На ремонт дорог Ленинградского района на Кубани направят 290 млн рублей

Ленинградский округ Краснодарского края получит в 2025 году 290 млн руб. на финансирование региональной дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора Евгения Пергуна, через территорию Ленинградского округа проходит 242 км автодорог регионального и межмуниципального значения, а также 447 км местных дорог. Дорожный фонд Краснодарского края в 2025 году составляет 60,5 млрд руб.

С 2022 года Ленинградский район получил на строительство и ремонт муниципальных 200 млн руб. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, этого недостаточно. По его словам, необходимо сделать бюджет дорожного фонда муниципально-ориентированным, чтобы большая часть средств шла в районы.

Во время встречи с населением жительница станицы Ленинградской поинтересовалась сроками завершения строительства объездной дороги. Сейчас основной транспортный поток в направлении Азовского и Черного морей проходит через всю станицу, что создает опасность. Строительство началось четыре года назад. Вениамин Кондратьев отметил, что новую магистраль введут в эксплуатацию в конце 2027 года из-за переноса газопровода.

Жительница поселка Сахарного Завода обратилась с просьбой урегулировать движение большегрузного транспорта во время уборочной кампании. Машины, перевозящие свеклу на приемные пункты, повреждают дорожное покрытие и создают пробки. Глава Ленинградского округа Юрий Шулико пояснил, что к запрещающим знакам добавят рамки, ограничивающие проезд грузовиков. Губернатор поручил также предусмотреть удобную перехватывающую парковку для водителей.

По обращениям жителей глава региона поручил до 1 ноября 2025 года установить светофор в станице Ленинградской на перекрестке улиц Братской и Юбилейной, в станице Крыловской отремонтировать тротуар по улице Комсомольской.

Алина Зорина