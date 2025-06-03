На Кубани объем запуска новостроек сократился на 38%

Объем запуска новостроек в Краснодарском крае за первые пять месяцев 2025 года сократился на 38% до 0,6 млн кв. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По всей России за пять месяцев 2025 года введено 15 млн кв. м новостроек. Это на 20% меньше, чем за тот же период 2024 года, и на 7% ниже показателя января-мая 2023 года.

Падение строительной активности с начала года зафиксировано в 53 регионах, включая семь из десяти крупнейших по портфелю возводимого жилья. В целом по топ-10 регионам показатель составил 7,5 млн кв. м, что на 21% меньше прошлогоднего уровня.

Наибольшее сокращение запусков среди лидирующих регионов произошло в Ростовской области — на 59% до 0,3 млн кв. м, в Москве — на 42% до 1,4 млн кв. м и в Краснодарском крае.

В регионах за пределами топ-10 объем запуска новых проектов снизился на 19% до 7,5 млн кв. м. При этом общий объем жилищного строительства в России вырос на 0,8% за май и достиг 117,5 млн кв. м на 1 июня 2025 года, что на 4% превышает показатель на 1 июня 2024 года.

По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, для мая такой объем запусков стал минимальным за последние пять лет. Рынок переживает период охлаждения спроса. Девелоперы пытаются реализовывать квартиры за счет распространения механизма рассрочек, однако уровень продаж недостаточен для стимулирования застройщиков к наращиванию предложения. Последствия активного использования рассрочек уже проявляются: снижаются поступления средств граждан на счета эскроу, что ведет к уменьшению покрытий выборки по задолженности застройщиков в рамках проектного финансирования и удорожанию заемных средств.

В пессимистичном сценарии объем нового предложения новостроек может составить около 30 млн кв. м по итогам всего года. Такая динамика приведет к сокращению предложения начиная с 2027 года и росту цен на жилье по мере снижения ключевой ставки и восстановления спроса.

«Необходимо поддержать предложение: для новых запусков может потребоваться субсидирование ставки по проектному финансированию», — Михаил Гольдберг.

Алина Зорина