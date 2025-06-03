На севере Кубани могут ввести режим ЧС из-за засухи

Власти Краснодарского края рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации в северных районах региона в связи с продолжающейся засухой. Губернатор Вениамин Кондратьев, посетив агропредприятие в Ленинградском районе, где выращивается озимая пшеница, заявил, что дефицит осадков за весенний период составил порядка 200 мм от климатической нормы.

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«На севере края посевы испытывают серьезную нехватку влаги. Сегодня важен любой, даже кратковременный дождь, но на погоду мы повлиять не в силах»,— отметил он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, региональные власти должны предпринять все возможные меры для сохранения урожая и обеспечения устойчивости сельхозпредприятий. Он поручил вице-губернатору Андрею Коробке проработать вопрос о правовом введении режима ЧС в пострадавших муниципалитетах. Приоритетом обозначено возмещение убытков аграриям и сохранение рабочих мест.

Профессор Кубанского государственного аграрного университета Валентина Василько подтвердила, что нехватка продуктивной влаги в почве затрудняет развитие растений и ставит под угрозу будущий урожай, пишет «Интерфакс». Она подчеркнула необходимость корректной настройки уборочной техники, чтобы минимизировать потери.

В регионе под урожай 2025 года озимыми засеяно 1,8 млн га, из них 1,6 млн приходится на пшеницу. Аналогичный объем приходится и на яровой сев, состояние которого оценивается как стабильное. По итогам прошлого сезона в крае собрано 13,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, при этом урожай пшеницы увеличился до 10,2 млн тонн, а средняя урожайность достигла 62,3 ц/га.

Вячеслав Рыжков