Новороссийск выделил 200 млн рублей на модернизацию стадиона «Центральный»

Власти Новороссийска направили 200 млн руб. из муниципального бюджета на модернизацию стадиона «Центральный». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам градоначальника, за последние два года на арене заменили газон на искусственное покрытие, установили камеры видеонаблюдения, новое табло и сидения, металлодетекторы, а также увеличили количество входных групп. Сейчас на «Центральном» меняют систему освещения — на эти цели выделили 47 млн руб.

Кроме того, инвестор ГК «Дело» отремонтировал раздевалки и оборудовал VIP-трибуны.

«Несмотря на все договоренности с ГК "Дело", только в этом году официально подписано соглашение и утверждена дорожная карта "Черноморцем" с конкретными сроками до конца текущего года, в рамках которой инвестор должен довести стадион "Центральный" до соответствия требованиям Российской премьер-лиги»,— написал мэр Новороссийска.

В перспективе на стадионе планируют оборудовать трибуны, LED-борты, Fan ID, фирменный магазин, медкабинеты и другие объекты.

Нурий Бзасежев