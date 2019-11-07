«Зоринский сад» вложил 45 млн рублей в линию по сортировке яблок под Курском

В установку линии по сортировке яблок ООО «Зоринский сад» (работает в Обоянском районе Курской области) направило свыше 45 млн руб., сообщили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе администрации региона. По ее данным, производительность линии — 12 т в час. В день яблоками могут загружаться до трех фур. По словам вице-губернатора Сергея Стародубцева, ООО рассчитывает на компенсацию 20% затрат, понесенных на строительство плодохранилищ.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Зоринский сад» зарегистрировано в январе 2015 года (для выращивания плодовых и ягодных культур) с уставным капиталом 10 тыс. руб. На 45% компания принадлежит Сергею Антипову, еще на 45% — его брату Виктору, еще 10% у генерального директора Андрея Беззубенко. Выручка компании за 2018 год составила 40 млн руб. (годом ранее — 23,1 млн руб.), чистая прибыль — 27,1 млн руб. (39,3 млн руб.).

«Зоринские сады» производят яблоки традиционных сортов российской и иностранной селекции, сказано на сайте компании. К 2021 году предприятие планирует довести площадь новых садов интенсивно-шпалерного типа до 700 га, пока она составляет 300 га. Яблоки под брендом «Фруктовое обаяние» отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск, Екатеринбург и другие города.

Владимир Зоркий