Осужден украинский стрелок, мешавший эвакуации мирных жителей в Курской области

Второй западный окружной военный суд признал стрелка роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Александра Цвилия виновным в совершении теракта в Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием четырех первых лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Как установил суд, 9 октября 2024 года Цвилия, вооруженный автоматом АК-74 и боеприпасами к нему, вторгся в Курскую область. Затем он полтора месяца находился в Суджанском районе Курской области, участвовал в блокировании села Ольговка Кореневского района, мешал эвакуации мирных жителей и деятельности местных властей.

В ходе боевых действий российские военнослужащие взяли солдата в плен и передали его следователям.

Боевые действия на курском направлении начались 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. Через два дня Кремль сообщил, что в ней принимали участие войска КНДР.

Алина Морозова