Вооруженные силы РФ полностью освободили Курскую область от украинских боевиков, сообщил Кремль в выходные. Власти впервые официально заявили, что в операции принимали участие «подразделения Корейской Народной Армии — в полном соответствии с международным правом». Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями северокорейских военнослужащих, отправленных в Курскую область, а их участие в операции по освобождению российского региона — «священной миссией».

Фото: Пресс-служба президента РФ

О том, что операция по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена, 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он рассказал, что 19 населенных пунктов региона полностью проверены и очищены от мин, а в приграничной Сумской области Украины создается зона безопасности. Также он сообщил об участии северокорейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области. Утром 28 апреля Кремль опубликовал официальное заявление президента, в котором подтверждается, что в освобождении региона приняли участие войска КНДР.

В заявлении подчеркивается, что такая помощь была оказана России «в соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года». «Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР»,— говорится в документе.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также впервые подтвердил отправку военных для поддержки России в ходе спецоперации. Он назвал героями северокорейских военнослужащих, отправленных в Курскую область, а их участие в операции по освобождению российского региона — «священной миссией». Он пообещал, что в Пхеньяне в честь них поставят памятник. «Все, кто боролся за справедливость,— герои и представители чести Родины»,— цитирует Ким Чем Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Бои в Курской области начались 6 августа 2024 года. В области действуют режимы чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. В августе 2024 года тогдашний глава Курской области Алексей Смирнов сообщал о 28 захваченных ВСУ населенных пунктах региона и примерно о 2 тыс. их жителях, о которых властям на тот момент ничего не было известно.

По словам Валерия Герасимова, оборона ВСУ рухнула после операции с газовой трубой в Курской области, через которую российские военные пробрались в тыл противника: начался хаотичный отход, и «за пять дней площадь вклинения уменьшилась в 2,5 раза». Это произошло в ночь на 9 марта: около 600 штурмовиков преодолели по трубе почти 15 км, после чего вступили в бой с ВСУ. 13 марта Минобороны официально сообщило об освобождении Суджи — до этого момента она оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с момента прорыва границы в августе 2024-го. Последним освобожденным населенным пунктом Курской области, о чем стало известно 26 апреля, было село Горналь в Суджанском районе. По данным Валерия Герасимова, ВСУ потеряли в боях в Курской области примерно 76 тыс. военнослужащих. Президент Владимир Путин отметил, что значительные потери ВСУ, включая штурмовые подразделения и спецназ, «безусловно, отразятся на всей линии соприкосновения».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также поздравил жителей региона с его освобождением от подразделений ВСУ, подчеркнув, что предстоит «огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории региона». Сейчас в районах Курской области исследуют заброшенные постройки и леса в поисках оставшихся одиночных солдат ВСУ, сообщал начальник Генштаба в выходные. Подразделения спецназа «Ахмат», несмотря на полное освобождение Курской области, останутся на границе региона, заявил командир спецназа генерал-лейтенант Апты Алаудинов. По его словам, «Ахмат» также находится на участках госграницы в Белгородской области.

По данным Александр Хинштейна на 26 апреля, с приграничных территорий региона, которые ранее вернулись под контроль российской армии, с марта эвакуировали 808 человек. По данным уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой на ту же дату, военнослужащие армии Украины вывезли 52 мирных жителя с территории Курской области.

Мария Старикова