Свердловский суд объединил три иска к соглашению с регоператором Западной зоны

Арбитражный суд Свердловской области объединил три иска, поданных компаниями «Экотехпром», «Орион» и «Спецавтобаза», сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Они оспаривают заключение контракта между свердловским минЖКХ и «ЭкоПарк» на обслуживание Западной зоны в качестве регионального оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Компания «Экотехпром» направила в суд иск с требованием признать недействительными торги по выбору регионального оператора по вывозу отходов в Западной зоне Свердловской области. Заявки на участие подавали также «ЭкоПарк», «Орион» и «Спецавтобаза». МинЖКХ признало торги несостоявшимися, так как у трех участников заявки не соответствовали требованиям, победителем автоматически стал «ЭкоПарк» — дочерняя компания Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), которая, в свою очередь, принадлежит правительству Свердловской области.

Компания «Экотехпром», по данным системы «СПАРК», зарегистрирована в 2022 году, им владеет Оксана Шишкина. Компания занимается сбором отходов и ранее заключала соответствующие контракты с администрацией Североуральского округа, управлением ЖКХ Арамильского округа, МКУ Богдановича, администрациями сельских поселений. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 25,6. ООО «Орион» принадлежит Аркадию Зиновьеву. Компания занимается сбором отходов в Нижнесергинском районе и Ачитском муниципальном округе. По итогам 2024 года компания получила убыток в 17,2 млн руб.

В ходе предварительного заседания «Экотехпром», первой подавшая иск о признании недействительным торгов, уточнила требования и попросила признать также недействительным и соглашение, заключенное по их результатам. Представитель компании «Орион», также подавший иск, заявил, что компания «ЭкоПарк» была создана КРСУ специально для участия в торгах и не скрывает этого факта, что само должно вызывать вопросы. Представитель «ЭкоПарка» в ответ на это отметил, что «Спецавтобаза» тоже долгое время имела статус муниципального предприятия и, как следствие, была компанией с госучастием, при этом заключала легитимные контракты в ходе торгов.

Компания-истец («Экотехпром») также потребовала запросить дополнительные данные, в частности историю посещения руководителем «ЭкоПарка» Олегом Мошкаревым правительства Свердловской области, выписку с расчетного счета организации, данные МВД о сроке запроса справок. Представитель министерства ЖКХ отметил, что это не входит в предмет рассмотрения иска, поскольку вывод о законности проведения торгов можно сделать, исходя из документов, поданных комиссии компаниями. В удовлетворении ходатайства истца судья отказала.

Истцы отметили, что не обратились с жалобой в ФАС (Федеральную антимонопольную службу), поскольку сразу после подведения итогов торгов был заключен контракт с победителем. А у антимонопольного ведомства нет полномочий по расторжению контрактов, указали они.

Напомним, ранее арбитражный суд накладывал обеспечительные меры, запрещающие свердловскому минЖКХ заключать соглашение с «ЭкоПарком». Позднее в КРСУ сообщили, что соглашение уже заключено. Меры были отменены.

Анна Капустина