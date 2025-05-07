Суд полез в мусор

Арбитражный суд Свердловской области временно запретил министерству энергетики и ЖКХ региона заключать соглашение с компанией «ЭкоПарк» на вывоз мусора в 22 муниципалитетах Западной зоны. Ранее ведомство признало большинство претендентов на статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Западной зоне «не соответствующими требованиям», и предложило контракт оставшемуся участнику — «ЭкоПарку». «ЭкоПарк» намерен исполнять обязательства по вывозу мусора в штатном режиме.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области объявило конкурсный отбор регоператора по обращению с мусором в Западной зоне в марте. Как сообщили «Ъ-Урал» в ведомстве, заявки на участие отправили компании «ЭкоПарк», «Орион», «Экотехпром» и «Спецавтобаза». Спустя месяц министерство признало конкурс несостоявшимся. «Три из четырех организаций, заявившиеся на отбор, не соответствовали требованиям, указанным в документации»,— пояснили в ведомстве. В министерстве добавили, что заявка «ЭкоПарка» отвечала всем критериям, поэтому с предприятием заключили соглашение по обращению с отходами в Западной зоне сроком на 10 лет.

Свердловская область разделена на три административно-производственных объединения, в каждом из которых выбран ответственный за обращение с отходами. В Восточной зоне (34 муниципалитета, включая Екатеринбург) статусом регоператора с 2018 года обладает «Спецавтобаза», в Северной зоне (23 муниципалитета, включая Нижний Тагил) — тюменская компания «Рифей». В Западной зоне (22 муниципалитета, включая Первоуральск) за уборку мусора с 2018 года отвечала компания ТБО «Экосервис», с августа 2024 года — «Спецавтобаза».

Один из участников несостоявшихся торгов — компания «Экотехпром» — 25 апреля направила иск к министерству в Арбитражный суд Свердловской области. Организация потребовала признать недействительными торги по выбору регионального оператора по обращению с отходами и принять обеспечительные меры в виде запрета министерству заключать соглашение с «ЭкоПарком» по уборке территории до вступления решения суда в силу.

«Непринятие обеспечительных мер сделает невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения требований истца. К моменту вступления решения суда ответчик заключит с ООО "ЭкоПарк" соглашение сроком действия 10 лет»,— подчеркнули в «Экотехпроме».

Арбитражный суд области удовлетворил требование компании о временном запрете министерству ЖКХ региона заключать договор с «ЭкоПарком». Следующее заседание по делу планируется провести 3 июня.

В пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит правительству Свердловской области, владеет «ЭкоПарком») «Ъ-Урал» сообщили, что запрет суда не приведет к блокировке деятельности компании. «Соглашение с министерством ЖКХ подписано 26 апреля до наложения запрета, поэтому работаем в штатном режиме»,— заверили в КРСУ.

«ЭкоПарк» должен приступить к своим обязанностям 1 августа, когда завершится срок действия договора министерства со «Спецавтобазой». Компания была назначена регоператором в Западной зоне сроком на один год после мусорного коллапса в 22 муниципалитетах, который произошел летом 2024 года. В конце июля министерство энергетики и ЖКХ лишило ТБО «Экосервис» статуса регоператора и заключило соглашение на один год со «Спецавтобазой».

В ответе на запрос «Ъ-Урал» в министерстве отметили, что в начале работы «Спецавтобазы» в Западной зоне «имелись вопросы по собираемости платы за услугу» по вывозу отходов.

«Для ее повышения были приняты эффективные меры, что привело к восстановлению уровня собираемости в зоне деятельности регоператора»,— добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что продолжают фиксировать сбой в работе по уборке ряда муниципалитетов Западной зоны в связи с нарушением графика вывоза мусора и дефицитом техники у «Спецавтобазы». «Вопрос находится на контроле в министерстве, регоператор оперативно принимает меры для обеспечения качества услуги на должном уровне»,— заверили в ведомстве.

Участие государственной компании в работе по вывозу мусора исключит риск повторения мусорного коллапса в муниципалитетах Западной зоны Свердловской области, считает президент фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьев. «У правительства увеличится возможность контроля за расходом бюджетных средств, в отличие от работы с частником, который временами прикрывается коммерческой тайной и затрудняет коммуникацию. Вывоз мусора станет и KPI для губернатора, который будет отвечать за работу компании лично»,— пояснил эксперт.

Василий Алексеев