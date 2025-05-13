Суд снял запрет на заключение договора свердловского минЖКХ с «ЭкоПарком»

Арбитражный суд Свердловской области отменил обеспечительные меры, запрещавшие министерству энергетики и ЖКХ региона и компании «ЭкоПарк» («дочка» КРСУ) заключать соглашение на вывоз мусора в 22 муниципалитетах Западной зоны, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В ходе заседания 13 мая суд рассмотрел ходатайство компании "ЭкоПарк", выслушал позиции сторон и отменил ранее введенные обеспечительные меры. В вынесении новых обеспечительных мер, введения которых требовало ООО "Экотехпром", также было отказано. "ЭкоПарк" привлекается к участию в деле в качестве третьего лица»,— отметили в КРСУ.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», министерство энергетики и ЖКХ региона признало большинство участников конкурса на статус регионального оператора по обращению с ТКО в Западной зоне («Орион», «Экотехпром» и «Спецавтобаза») «не соответствующими требованиям». По мнению ведомства, всем критериям отвечала только заявка «ЭкоПарка», в связи с чем с предприятием было заключено соглашение по обращению с отходами в Западной зоне сроком на 10 лет.

Компания «Экотехпром» с этим решением не согласилась и подала иск к министерству в Арбитражный суд Свердловской области, требуя признать недействительными торги по выбору регионального оператора и принять обеспечительные меры в виде запрета министерству заключать соглашение с «ЭкоПарком» по уборке территории до вступления решения суда в силу. Суд 5 мая удовлетворил требование компании о временном запрете министерству ЖКХ региона заключать договор с «ЭкоПарком», а 13 мая соответствующие обеспечительные меры были сняты.

ООО «ЭкоПарк» является дочерним предприятием Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит правительству Свердловской области). Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области в ходе торгов наделило компанию статусом регионального оператора в Западной зоне региона, включающей 22 муниципалитета. Приступить к обязанностям компания должна с 1 августа, когда завершится срок действия договора министерства со «Спецавтобазой».

«Спецавтобаза» была назначена регоператором в Западной зоне сроком на один год после мусорного коллапса в 22 муниципалитетах, который произошел летом 2024 года. В конце июля министерство энергетики и ЖКХ лишило ТБО «Экосервис» статуса регоператора и заключило соглашение на один год со «Спецавтобазой», которая также отвечает за Восточную зону.

Подробнее о ситуации — в материале «Суд полез в мусор».

Мария Шараева