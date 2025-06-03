Мишустин: объем продаж российских IТ-решений с 2022 года увеличился почти вдвое

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 2022 года продажи отечественных IT-решений и услуг почти удвоились, достигнув 4,5 трлн рублей. Об этом он заявил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Мишустин отметил, что за этот период индустрия IT значительно выросла. Доля этой отрасли в валовом внутреннем продукте увеличилась более чем на треть, достигнув 2,4%.

«Что важно, все интенсивнее идет переход именно на отечественный софт. Причем во всех сегментах — от операционных систем и пользовательских приложений до сложных корпоративных платформ»,— сказал премьер-министр (цитата по ТАСС). Он также сообщил, что в сфере управления финансами около 80% применяемого софта принадлежит российским разработчикам. В автоматизации и оптимизации производства — более 40%. В распределении и контроле ресурсов — 60%.

Глава правительства заявил, что российские IT-решения, созданные с нуля и не зависящие от международных продуктов, должны получить приоритет при госзакупках.