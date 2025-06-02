Главные новости за 2 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Крупный пожар на лакокрасочном предприятии «Пигмент» в Янино-1 случился днем 2 июня. Горели два ангара площадью 800 кв. м. Возгоранию присвоили повышенный ранг №2. К тушению возгорания привлекали более 50 специалистов и пожарный поезд Октябрьской железной дороги, где находилось более 180 тонн воды и свыше 2,5 тонн пенообразователя. В результате происшествия никто не пострадал.

Петербургский СКА объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Романом Ротенбергом в связи с неудовлетворительными результатами по итогам сезона. Соответствующее решение было принято 2 июня в ходе заседания совета директоров. Новым тренером армейцев назначен экс-наставник нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов.

В Петербурге объявлен конкурс на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для комплексного капитального ремонта станции метро «Площадь Восстания». Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 87,2 млн рублей, следует из данных с сайта госзакупок. Заказчиком выступает ГУП «Петербургский метрополитен».

Максим Романцов назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Центрального района. О назначении господина Романцова на должность сообщили в пресс-службе городского правительства. На сайте Смольного указано, что с 2022 года ее возглавляла Елена Федорова.

В рамках строительства Большого Смоленского моста правительство Санкт-Петербурга постановило изъять земельный участок на проспекте Обуховской Обороны. Это затронет жителей многоквартирного дома № 48, литера А. Помимо территории, Смольный изымает помещения, находящиеся в частной собственности. Из этого следует, что власти города расселят дом в Невском районе.

ГУП «Пассажиравтотранс» ищет подрядчика на передачу 293 автобусов большого класса на основе аренды. Закупку опубликовали 2 июня. Поставка первой партии ожидается в августе текущего года, последней — в декабре. В проекте договора указано, что «Пассажиравтотранс» планирует использовать автобусы до конца 2028 года.

Представители дочерней структуры одного из крупнейших строительных холдингов КНР, China Energy Engineering Corporation (Energy China) предложили запустить в Ленобласти собственное производство для машиностроительной отрасли. Они выразили готовность адаптировать свои технические решения под нормы российского законодательства, предложить высокую скорость и качество строительства.

Транспортная полиция проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в порту Петербурга. В ходе выезда на место происшествия 1 июгя сотрудниками правопорядка установили, что около 02:00 рыболовное судно осуществляло бункеровку мазута. Была обнаружена утечка около 50-100 кг нефтепродуктов. В настоящее время последствия разлива уже устранены.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отклонил иск ООО «Равелин» к ФГБУ «Агентство по использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) по СЗФО. Организация просила признать незаконным отказ от договора аренды форта Обручев под Кронштадтом. В судебном решении отмечается, что в 2022 году АУИПИК сдало форт в аренду сроком на 49 лет. Арендатор обязался платить рубль в год и обязался подготовить и согласовать документацию по сохранению Обручева, чего в итоге не сделал.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил о продлении контракта с заместителем председателя правления по спортивному развитию сине-бело-голубых Андреем Аршавиным. О сроках действия документа и сумме выплат для бывшего лидера клуба с берегов Невы ничего не сообщается.