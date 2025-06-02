Дом на проспекте Обуховской обороны расселят для строительства моста через Неву

В рамках строительства Большого Смоленского моста правительство Санкт-Петербурга постановило изъять земельный участок на проспекте Обуховской обороны. Это затронет жителей многоквартирного дома № 48, литера А.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот сервиса «Яндекс Карты» Фото: Скриншот сервиса «Яндекс Карты»

Помимо территории, Смольный изымает помещения, находящиеся в частной собственности, указано в опубликованном постановлении. Из этого следует, что власти города расселят дом в Невском районе. Строительство моста отразится и на бизнесе — на первом этаже дома работает супермаркет «Магнит».

В документе указано, что изъятие будет осуществлено в соответствии с рядом нормативных документов и «при отсутствии других возможных вариантов» строительства автомобильной дороги.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Обуховский завод изготовил гидроцилиндры для Большого Смоленского моста раньше срока.

Татьяна Титаева