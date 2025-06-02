Арбитраж отклонил иск компании «Равелин» по делу об аренде форта Обручев

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отклонил иск ООО «Равелин» к ФГБУ «Агентство по использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) по СЗФО. Организация просила признать незаконным отказ от договора аренды форта Обручев под Кронштадтом.

В судебном решении отмечается, что в 2022 году АУИПИК сдало форт в аренду сроком на 49 лет. Арендатор обязался платить рубль в год. В декабре 2024 года агентство уведомило «Равелин» об отказе от исполнения договора.

По мнению представителей АУИПИК, предприниматели не выполнили обязательства по подготовке и согласованию проектной документации по сохранению форта, который является объектом культурного наследия.

В «Равелине» посчитали иначе и обратились в суд, так как на момент заключения договора аренды срок, установленный в охранном обязательстве по этому сооружению для выполнения проектных работ, уже вышел. Суд отверг доводы компании и отклонил иск.

Артиллерия исторического форта принимала участие в Советско-финской войне 1939–1940 годов, а затем в Великой Отечественной, затрудняя продвижение финских войск к Ленинграду. С конца 1950-х форт Обручев был заброшен.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом ООО МПК «Петровские деликатесы», крупного производителя колбас и иных мясных изделий.

Андрей Маркелов