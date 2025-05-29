Бриллианты не лучшие друзья алмазов

На фоне низких показателей финансовой отчетности котировки акций АЛРОСА (MOEX: ALRS) упали до минимума с конца 2014 года. Инвесторов не устраивают финансовые показатели компании, которые снижаются на фоне кризиса алмазной индустрии, а также международных санкций против компании. При этом в ближайшее время они не видят точек для роста, особенно на фоне развернутой президентом США Дональдом Трампом торговой войны, от которой алмазный рынок пострадает еще сильнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Котировки акций российской алмазодобывающей компании АЛРОСА на торгах Московской биржи обновили десятилетний минимум. 27 мая они опускались до 43,78 руб., самой низкой отметки с ноября 2014 года. Это стало худшим результатом для компании из индекса Московской биржи. Даже с учетом последующей коррекции (до 46 руб.) котировки незначительно отошли от достигнутого минимума. При этом капитализация компании на конец мая 2025 года составляла около 330 млрд руб., тогда как год назад приближалась к 600 млрд руб.

АЛРОСА — одна из крупнейший алмазодобывающих компаний в мире. На ее долю приходится 90% алмазов, добываемых в России, а также треть мировых запасов этих драгоценных камней. В 2024 году компания заняла первое место по объему добычи алмазов (около 31% от общего объема). Однако чистая прибыль по МСФО за 2024 год составила всего 19 млрд руб. и стала минимальным показателем с 2014 года. Выручка за прошлый год составила 239 млрд руб., что на 26% ниже показателя 2023 года. При этом за 2024 год чистый долг АЛРОСА вырос в три раза.

Активная игра на понижение котировок акций компании началась после публикации ее годовой отчетности в конце февраля. По мнению аналитика «Альфа-Инвестиций» Дмитрия Пучкарёва, именно низкие финансовые показатели компании стали определяющим фактором в падении ее акций. В дополнение к этому 16 апреля совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды. В АЛРОСА не ответили на запрос “Ъ” относительно планов компании по восстановлению котировок акций.

Участники рынка считают, что главной причиной низких финансовых показателей АЛРОСА стали международные санкции: в конце 2023 года G7 объявил ограничения на импорт российских алмазов с 1 марта 2024 года. По словам аналитика «Финама» Алексея Калачева, главной проблемой АЛРОСА является неспособность реализовать имеющуюся продукцию: к концу 2024 года на балансе компании накопилась нереализованная продукция на 129,9 млрд руб. Исполнительный директор «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков отмечает, что «ни ювелирный рынок России, ни предприятия технического использования алмазов не потребят объемов добычи АЛРОСА». «Государство тоже не в состоянии до бесконечности поддерживать АЛРОСА, закупая алмазы в хранилище»,— указывает эксперт.

Еще одним фактором в ухудшении финансовых результатов компании стало укрепление рубля. По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Ахмеда Алиева, компания «исторически 90% выручки зарабатывала в иностранной валюте». Поэтому крепкий рубль «напрямую влияет на снижение прибыли компании», отмечает он. В настоящее время курс доллара держится ниже уровня 80 руб./$, с начала года американская валюта подешевела почти на 30%.

Эксперты указывают и на системный кризис, охвативший алмазную индустрию (см. “Ъ” от 14 марта). Одной из главных причин стагнации отрасли является снижение запасов алмазов в ограночном секторе. Как отмечает руководитель управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, с 2020-х годов мировое предложение алмазов упало до 100–105 млн карат. Дополнительное негативное влияние оказали международные санкции против России, которая поставляет на рынок треть всех алмазов. Снижение поставок добываемых алмазов привело к увеличению спроса на искусственные алмазы, производство которых возросло в разы, отмечает господин Збойков. Стагнацию отрасли подтверждают отчеты других компаний. Так, De Beers по итогам 2024 года отчиталась о падении выручки на 23%, до $3,29 млрд, на фоне падения продаж на 28%. EBITDA компании оказалась отрицательной (минус $25 млн).

Участники рынка пессимистично настроены в отношении перспектив акций АЛРОСА. Причиной этого является слабая конъюнктура на мировом рынке, отсутствие перспектив в ослаблении курса рубля, угроза введения новых санкций против России, перечисляет ведущий инвестиционный консультант «Газпромбанк Инвестиции» Алексей Белоусов. При этом ситуацию на мировом рынке мог быть оживить конечный спрос на бриллиантовую продукцию, который остается высоким. В частности, в первом квартале 2025 года рост продаж ювелирной продукции на американском рынке — крупнейшем рынке бриллиантовых украшений — увеличился на 4,6%, отмечает господин Красноженов. Однако торговые войны, развязанные президентом Дональдом Трампом, могут охладить это оживление. Учитывая, что в США алмазы не добывают, введение ввозных пошлин на главный рынок ювелирных изделий с бриллиантами может «просто убить рынок», считает господин Збойков.

Андрей Ковалёв, Полина Трифонова