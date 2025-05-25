Как проходил обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000»
Россия и Украина завершили крупнейший обмен военнопленными за время конфликта. По договоренности, достигнутой 16 мая на переговорах в Стамбуле, Москва и Киев передали друг другу по 1000 человек. Обмен проходил в три этапа с 23 по 25 мая на территории Белоруссии. Самое важное — в подборке «Ъ».
Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters
Первый этап
- 23 мая Россия и Украина передали друг другу по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.
- Обмен состоялся на территории Белоруссии.
- После прибытия в Россию военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях.
- «Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Может ли это привести к чему-то большему?»— написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
- Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отметила, что белорусская сторона не участвовала в процессе передачи пленных в качестве посредника, а только проводила его на своей территории.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обмен инициирован российской стороной.
Второй этап
- 24 мая стороны обменялись 307 военнопленными.
- Медицинская и психологическая помощь российских военнослужащим оказывается на территории Белоруссии, где проходил обмен.
- Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что среди гражданских лиц в Россию вернулись жители Курской области.
- По данным украинских СМИ, в Россию в рамках обмена отправился Александр Тарнашинский — соратник бывшего главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Третий этап
- 25 мая на завершающем этапе обмена Россия и Украина передали друг другу по 303 человека.
- По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия готовится представить проект меморандума по достижению мира на Украине.