Как проходил обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000»

Россия и Украина завершили крупнейший обмен военнопленными за время конфликта. По договоренности, достигнутой 16 мая на переговорах в Стамбуле, Москва и Киев передали друг другу по 1000 человек. Обмен проходил в три этапа с 23 по 25 мая на территории Белоруссии. Самое важное — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Первый этап

23 мая Россия и Украина передали друг другу по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

Обмен состоялся на территории Белоруссии.

После прибытия в Россию военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях.

«Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Может ли это привести к чему-то большему?»— написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отметила, что белорусская сторона не участвовала в процессе передачи пленных в качестве посредника, а только проводила его на своей территории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обмен инициирован российской стороной.

Второй этап

24 мая стороны обменялись 307 военнопленными.

Медицинская и психологическая помощь российских военнослужащим оказывается на территории Белоруссии, где проходил обмен.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что среди гражданских лиц в Россию вернулись жители Курской области.

По данным украинских СМИ, в Россию в рамках обмена отправился Александр Тарнашинский — соратник бывшего главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Третий этап