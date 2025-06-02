Ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» оценили в 1 млрд рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что были задержаны бывший офицер ГРУ, экс-глава Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной и гендиректор АНО «Центр "Ветеран-Русь"» Валерий Белялов. Их обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, мужчины похитили активы бывшего санатория ЦК КПСС «Русь». В результате общественной организации причинен материальный ущерб на сумму более 1 млрд руб., приводит ТАСС данные МВД.

Об аресте Андрея Чепурного и Валерия Белялова «Ъ» узнал на прошлой неделе. Их задержали 28 мая после обысков, проведенных у них дома в Москве. Выведя в подконтрольную им организацию активы «Руси», оцениваемые в 4 млрд руб., и сдавая их в аренду, фигуранты ежемесячно могли получать около 7 млн руб. 30 мая оба были отправлены в СИЗО.

Подробности — в материале «Ъ» «"Русь" присевшая».