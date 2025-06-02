Глава Минпромторга Алиханов выступил за запрет вейпов в России

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что возрастные ограничения на покупку вейпов не всегда работают эффективно. Необходим тотальный запрет электронных сигарет, считает министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Насколько эта продукция качественная и какие у нее долгосрочные последствия для здоровья, я сказать не могу, я не врач, но, судя по всему, не очень хорошие»,— сказал господин Алиханов на Неделе российского ритейла (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минпромторга пояснил, что этот вопрос напрямую касается его как многодетного отца. Он добавил, что видел, как рекламируются вейпы и на кого эта продукция нацелена.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что все фракции поддержали полный запрет вейпов. Соответствующий законопроект был разработан Госдумой в январе.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Будущее вейпшопов затянуло паром».