Путин подписал закон, повышающий до 2 млн рублей штрафы за продажу детям вейпов

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. За правонарушение предусмотрен штраф: для юридических лиц — до 2 млн руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для граждан — до 300 тыс. Президент также подписал закон о введении штрафов за продажу детям баллончиков со сжиженным газом, в том числе зажигалок и баллончиков для их заправки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Повышенные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной продукции Госдума приняла 21 января. Совет федерации одобрил закон 29 января. Изменения внесены в ст. 14.53 КоАП, регулирующую наказание за нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией. В прошлой редакции статьи штрафы для граждан составляли от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

За продажу несовершеннолетним насвая, снюса и других видов жевательного и нюхательного табака принятым законом предусмотрено десятикратное повышение штрафов — для граждан, должностных и юридических лиц максимальные размеры санкций составят 200 тыс. руб., 500 тыс. руб. и 1,5 млн руб. соответственно.

Введение административной ответственности за продажу детям опасных газосодержащих товаров бытового назначения Госдума одобрила 22 января, Совфед — 29 января. Изменения также внесены в ст. 14.53 КоАП. Штраф за такое правонарушение для граждан составит до 60 тыс. руб., должностных лиц — до 300 тыс. руб., юрлиц — до 600 тыс. руб. Поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Полина Мотызлевская