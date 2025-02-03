Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин подписал закон, повышающий до 2 млн рублей штрафы за продажу детям вейпов

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. За правонарушение предусмотрен штраф: для юридических лиц — до 2 млн руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для граждан — до 300 тыс. Президент также подписал закон о введении штрафов за продажу детям баллончиков со сжиженным газом, в том числе зажигалок и баллончиков для их заправки.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Повышенные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной продукции Госдума приняла 21 января. Совет федерации одобрил закон 29 января. Изменения внесены в ст. 14.53 КоАП, регулирующую наказание за нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией. В прошлой редакции статьи штрафы для граждан составляли от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

За продажу несовершеннолетним насвая, снюса и других видов жевательного и нюхательного табака принятым законом предусмотрено десятикратное повышение штрафов — для граждан, должностных и юридических лиц максимальные размеры санкций составят 200 тыс. руб., 500 тыс. руб. и 1,5 млн руб. соответственно.

Введение административной ответственности за продажу детям опасных газосодержащих товаров бытового назначения Госдума одобрила 22 января, Совфед — 29 января. Изменения также внесены в ст. 14.53 КоАП. Штраф за такое правонарушение для граждан составит до 60 тыс. руб., должностных лиц — до 300 тыс. руб., юрлиц — до 600 тыс. руб. Поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...