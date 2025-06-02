Главные новости к утру 2 июня

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с жертвами среди мирных граждан в результате атаки на мосты в Курской и Брянской областях 1 июня. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Единая Россия» совместно с поддерживаемым ею Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и фондом «Эра» подвела итоги акселератора для технологических инициатив двойного назначения, сообщили «Ъ» в ЦБСТ.

В новых правилах недискриминационного доступа к услугам аэропортов, утвержденных правительством 30 мая, ни аэропорты, ни авиакомпании не увидели реализации своих предложений. Первые просили закрепить перечень конкретных услуг и оснований для отказа перевозчикам в их получении. «Аэрофлот» и другие авиакомпании хотели повысить прозрачность ценообразования и ввести в аэропортах больше операторов.

Самыми пустующими торговыми улицами Москвы в первом полугодии оказались Столешников переулок, Никольская и Кузнецкий Мост, традиционно ориентировавшиеся на люксовых арендаторов. Вакантность здесь варьируется от 13% до 33% и частично продолжает расти несмотря на общерыночное снижение.

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий побеждает на выборах после обработки 99,8% бюллетеней Государственной избирательной комиссией республики. Голосование во втором туре президентских выборов в Польше прошло 1 июня. Явка составила 72,8%. Государственная избирательная комиссия объявит официальные результаты 2 июня.

Холдинг «Росхим», собравший в портфеле ряд химических активов, получил еще одно предприятие в секторе удобрений — оператора строительства завода по выпуску карбамида мощностью 1,1 млн т в год. Компания станет уже третьим азотным активом «Росхима».

Завод по производству печатных плат и электроники компании ICL в Республике Татарстан увеличат на 13 тыс. кв. м, добавив к имеющимся 8 тыс. кв. м два дополнительных цеха. В компании не раскрывают целей увеличения производства и инвестиции, однако участники рынка оценивают стоимость такого расширения в 10 млрд руб.

Госфинансирование проекта по созданию и разработке отечественных базовых станций урезано до 20,3 млрд руб. Одновременно обновленная версия соответствующей «дорожной карты» предполагает увеличение внебюджетного финансирования. В Минцифры заверяют, что массовое производство российского оборудования начнется в 2027 году, собеседники «Ъ» в отрасли считают, что сокращение госфинансирования может негативно сказаться на его функциональности.

Доля аудиторско-консалтинговых групп, запустивших коробочные консалтинговые продукты, достигла 50% в 2025 году, а доля выручки от таких продуктов увеличилась до 20%. По словам участников рынка, это связано в первую очередь с конкурентной борьбой крупных игроков и желанием аудиторов заработать на компаниях малого и среднего бизнеса.