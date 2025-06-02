Навроцкий побеждает на выборах в Польше после обработки 99,8% бюллетеней

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий побеждает на выборах после обработки 99,8% бюллетеней Государственной избирательной комиссией республики. Данные опубликовал телеканал TVP Info.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кароль Навроцкий (второй справа)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Кароль Навроцкий (второй справа)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Согласно данным, господин Навроцкий набирает 50,9% голосов избирателей, кандидат от правящей Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 49,1%. После обработки 99,93% бюллетеней расклад не изменился.

Голосование во втором туре президентских выборов в Польше прошло 1 июня. Явка составила 72,8%. Государственная избирательная комиссия объявит официальные результаты 2 июня.

В первом туре президентских выборов, который прошел 19 мая, Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, а Кароль Навроцкий — 29,54%.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Польша надвое сказала».