Рубио выразил соболезнования в связи с атакой на мосты в Курской и Брянской областях

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с жертвами среди мирных граждан в результате атаки на мосты в Курской и Брянской областях 1 июня. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее CBS News со ссылкой на источники сообщил, что в Белом доме не знали о готовящейся атаке на российские регионы.

В воскресенье в результате атаки ВСУ обрушились мосты в Курской и Брянской областях, также БПЛА ударили по военным частям в Мурманской и Иркутской областях, последняя стала первой зафиксированной атакой Украины на Сибирь.

При ЧП на железной дороге, которые могли быть результатом подрывов, погибли семь человек, десятки ранены, на военных объектах, по данным Минобороны РФ, загорелись несколько единиц авиационной техники.

Подробнее об атаках на российские регионы 1 июня — в материале «Ъ» «Налетные выходные».