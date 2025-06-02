Люкс закрыт-с

Самыми пустующими торговыми улицами Москвы в первом полугодии оказались Столешников переулок, Никольская и Кузнецкий Мост, традиционно ориентировавшиеся на люксовых арендаторов. Вакантность здесь варьируется от 13% до 33% и частично продолжает расти, несмотря на общерыночное снижение. Российским продавцам одежды и обуви пока не удается заменить ушедших люксовых операторов. Это может привести к редевелопменту невостребованных торговых объектов в офисы или апартаменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Уровень вакантности помещений стрит-ритейла в Столешниковом переулке в первом полугодии достиг 33%, сделав его лидером по числу пустующих площадей, подсчитали в консалтинговой компании CMWP. Значение увеличилось сразу на восемь процентных пунктов год к году, став максимальным с 2019 года. Резкий прирост показала также вакантность на Никольской улице. За год значение прибавило пять процентных пунктов, до 17%. Третье место по уровню вакантных площадей в Москве занимает Кузнецкий Мост, где пустуют 13%.

Отдельные торговые коридоры Москвы пустеют в контексте общего снижения вакантности. Согласно CMWP, средний показатель по рынку сократился год к году на 0,3 процентного пункта, до 8,8%. В консалтинговой компании IBC Real Estate заметили снижение на 1,7 процентного пункта год к году, до 6,7% по итогам мая. Высокий спрос на помещения, по словам руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, обеспечивают операторы общепита. Их доля в общей структуре спроса за год выросла на два процентных пункта, до 43%, отмечают в CMWP. Операторы фешен-ритейла идут с большим отрывом. Их доля в структуре арендаторов за год увеличилась на 1,7 процентного пункта, до 12,7%. Фактором снижения вакантности вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева считает преимущественно высокий интерес к наиболее финансово доступным локациям.

Столешников переулок, напротив, считается одной из наиболее дорогих торговых улиц Москвы, ассоциируясь с зарубежными люксовыми брендами. В 2014 году он вошел в десятку самых дорогих торговых улиц мира, составленную Cushman & Wakefield, хотя впоследствии начал терять позиции из-за ограничения возможностей для парковки автомобилей. В 2022 году многие ключевые арендаторы Столешникова, иностранные ритейлеры, приостановили работу в России. Никольскую улицу и Кузнецкий Мост в число наиболее дорогих торговых улиц позднее включали консультанты Knight Frank.

Заменять ушедших люксовых ритейлеров в Столешниковом переулке пытались российские бренды. Например, в 2022 году здесь открылся флагманский магазин бренда одежды 12Storeez, а в 2024-м — пространство екатеринбургского производителя нижнего белья Belle You. «Российские премиальные и люксовые марки не успели настолько окрепнуть, чтобы полностью заменить ушедшие компании»,— рассуждает Наталия Кермедчиева. Некоторые сети даже были вынуждены закрыть неэффективные торговые точки, добавляет директор отдела по работе с торговыми помещениями консалтинговой компании CORE.XP Евгения Прилуцкая.

Повышение вакантности, впрочем, характерно не только для торговых коридоров, ориентированных на фешен-ритейл. Доля пустующих площадей на традиционно «барной» Пятницкой улице, по данным CMWP, за год выросла на шесть процентных пунктов, до 8%. Тенденцию аналитики связывают в том числе с закрытием небольших заведений общепита, не выдержавших высокой конкуренции в локации. Похожая тенденция прослеживается на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Вакантность здесь, по подсчетам директора департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Юлии Кузнецовой, за год выросла на 2,7 процентного пункта, составив в первом полугодии 8%. На Большом проспекте Петроградской стороны эксперт заметила рост на 1,5 процентного пункта, до 5,5%.

Собственники помещений в ключевых торговых коридорах пока не спешат понижать арендные ставки, рассчитывая в том числе на возвращение иностранных люксовых брендов, отмечает Наталия Кермедчиева. Но эксперт не исключает, что в итоге ситуация приведет к падению цен на 15–20%. Альтернативный сценарий — редевелопмент части помещений под офисы или апартаменты. Хотя руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева формирует более позитивный прогноз, рассчитывая, что рост потребительских трат во втором полугодии стимулирует открытие новых магазинов.

София Мешкова