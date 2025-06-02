Мединский: РФ получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщил, что Россия получила украинский вариант меморандума о мирном решении конфликта. Об этом он рассказал RT.

По его словам, меморандум был передан на украинском и английском языках. «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским»,— сказал господин Мединский.

Встреча делегаций России и Украины планируется 2 июня в 13:00 мск во дворце Чираган. Представители РФ на встрече предоставят свой проект меморандума, а также другие предложения по прекращению огня.

Стороны обсудят возможную встречу президентов России и Украины. Украинские переговорщики также будут добиваться прекращения огня, освобождения пленных, а также возвращения детей, которые оказались на территории РФ в результате военных действий.

Подробнее о новом раунде переговоров России и Украины — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».