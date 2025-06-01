Главные новости за неделю 26 мая - 1 июня. Кавказ

Юго-Западный банк Сбербанка и администрация Нальчика подписали соглашение о комплексном развитии столицы Кабардино-Балкарии. Как стало известно «Ъ-Кавказ», документ, закрепляющий намерения по внедрению технологий искусственного интеллекта, цифровой трансформации города и развитию туристического потенциала, был подписан 26 мая на Кавказском инвестиционном форуме.

Инвестиции в строительство аэропорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике достигнут около 36 млрд руб. Об этом сообщил глава совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг в интервью телеканалу «Россия 24».

«Проект не дешевый, потому что это включает в себя как строительство аэровокзального, так и аэропортового комплекса. Но мы уверены, что реализуем проект вовремя, и в конце 2028 года проект будет сдан», — заявил Виктор Вексельберг.

По его словам, общая площадь аэропорта составит около 24 тыс. квадратных метров с пропускной способностью 1 тыс. пассажиров в час.

Арбитражный суд Ставропольского края принял к рассмотрению иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Константа» о возмещении вреда почвам на сумму 1,5 млрд руб. Информация об этом опубликована картотеке дела.

Строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии признано лучшим проектом в сфере инфраструктуры на Северном Кавказе и получило инвестиционную премию «Вершина». Об этом сообщил глава республики Радид Темрезов в своем Telegram-канале.

Проект отмечен за содействие улучшению транспортной доступности, созданию новых энергетических мощностей, расширению телекоммуникационной сети и повышению уровня комфорта для жителей и гостей региона.

Арбитражный суд Ставропольского края принял к производству иск Департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу к АО «Росгеология». Сумма взыскания необоснованного обогащения составляет более 1 млрд руб., следует из карточки дела.

Предварительное судебное заседание назначено на 28 мая. Согласно материалам дела, истец требует от компании «Росгеология» выплатить неосновательное обогащение в размере 693,6 млн руб., а также пени за период просрочки с 1 ноября 2022 года по 16 декабря 2024 года в сумме почти 317 млн руб.

ООО «Кавказская ривьера» стало победителем конкурса по продаже Кисловодского центрального рынка, предложив 845,1 млн руб. при стартовой цене 843,9 млн руб. Об этом сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

В конкурсе участвовали три компании.

В состав проданного имущества вошли здания общей площадью 9,8 тыс. кв. м и арендованный земельный участок площадью 18,3 тыс. кв. м.

Первый заместитель главы администрации Ставрополя, ветеран специальной военной операции Заур Гурциев погиб при взрыве на улице Чехова в ночь на 29 мая. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Имущественный комплекс ООО «СХП Юг роскошной промышленности» в Ставропольском крае продан на торгах московской фирме «Единая сервисная компания» (РБЕ) за 568,3 млн руб. Приобретение включает мясокомбинат в Новоалександровске, недвижимость, производственные площадки, оборудование и транспортные средства, сообщается на портале ЕФРСБ.

В Нефтекумске Ставропольского края 15 июля пройдут повторные торги по продаже недвижимости обанкротившегося МУП «Жилищное хозяйство» МО Нефтекумска (МУП «ЖХ» НГО СК) общей стоимостью более 17 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В Северной Осетии на автодороге «Дзуарикау — станица Архонская» произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибли пять человек, еще двоих пострадавших госпитализировали, сообщает региональный главк МЧС.

Средняя предлагаемая на «Авито Работе» оплата труда в Северо-Кавказском округе в I квартале 2025 года достигла 59 тыс. руб., что на 2% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин.

По данным эксперта, в Дагестане работодатели предлагают в среднем 59 тыс. руб. в месяц, в Ингушетии — 59,3 тыс. руб., Карачаево-Черкесии — 53,7 тыс. руб., Северной Осетии — 53,1 тыс. руб., Ставропольском крае — 59,9 тыс. руб.

Прокуратура Ставропольского края оштрафовала компанию-поставщика молочных продуктов в детские сады на 1 млн руб. за подкуп замруководителя комитета образования и поставки некачественной продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

https://www.kommersant.ru/doc/7773682?from=26_top_main_6

Научному центру мирового уровня «Агроинженерия будущего» (Ставропольский государственный аграрный университет) ежегодно будут выделять грант в форме субсидии в размере до 320 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Средства направят на разработку и внедрение в экономику важнейших наукоемких технологий.

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

«По данным Ставропольского Гидрометцентра, в течение суток 2 июня местами в Ставропольском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с»,— говорится в сообщении.

Наталья Белоштейн