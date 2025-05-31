В Ставрополе компанию оштрафовали на 1 млн рублей за подкуп чиновницы

Прокуратура Ставропольского края оштрафовала компанию-поставщика молочных продуктов в детские сады на 1 млн руб. за подкуп замруководителя комитета образования и поставки некачественной продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с фирмой – подрядчиком заключили 700 договоров на доставку молока и другой молочной продукции в дошкольные учреждения Ставрополя. Товары не соответствовали установленным требованиям, а поставки велись с нарушениями.

В ходе расследования выяснилось, что для продолжения доставки некачественной продукции в детские сады руководитель компании – поставщика перечислила замруководителя комитета образования города более 400 тыс. руб. Чиновница поручала руководителям дошкольных учреждений принимать некачественный товар.

Возбуждено дело об административном нарушении о незаконном вознаграждении от юридического лица. Подрядчику-нарушителю назначили штраф в размере 1 млн руб.

Валентина Любашенко