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Ставропольскому научному центру будут ежегодно выделять грант до 320 млн рублей

Научному центру мирового уровня «Агроинженерия будущего» (Ставропольский государственный аграрный университет) ежегодно будут выделять грант в форме субсидии в размере до 320 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Средства направят на разработку и внедрение в экономику важнейших наукоемких технологий.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) подписал ряд соглашений о сотрудничестве на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.

В рамках форума СКФУ заключил соглашение с ТАСС о комплексном взаимодействии в образовательной сфере с интеграцией научных знаний и практических профессиональных навыков в области информации.

Наталья Белоштейн

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