ООО «РБЕ» приобрело мясокомбинат «Югроспром» на Ставрополье за 568 млн рублей

Имущественный комплекс ООО «СХП Юг роскошной промышленности» в Ставропольском крае продан на торгах московской фирме «Единая сервисная компания» (РБЕ) за 568,3 млн руб. Приобретение включает мясокомбинат в Новоалександровске, недвижимость, производственные площадки, оборудование и транспортные средства, сообщается на портале ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РБЕ» зарегистрировано в Москве в 2014 году. Компания занимается деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания. Уставный капитал — 10 млн. руб. Выручка компании за 2024 год составила 77 млрд руб., прибыль — 8,6 млрд руб. Учредителями общества в равных долях являются: АО «Пикс Холдинг» и АО «Смарт Активы».

В марте 2025 года конкурсный управляющий ООО «СХП Юг роскошной промышленности» Андрей Болотов инициировал публичные торги по реализации имущества банкрота. На аукцион были выставлены земельные участки и здания мясокомбината в Новоалександровске, артезианские скважины, мясоперерабатывающий комплекс, логистический центр и другие объекты с начальной стоимостью 664,3 млн руб. Отдельными лотами предлагались нежилые здания в Новоалександровске и селе Раздольном, право аренды пруда и различный транспорт.

По итогам аукциона автомобиль-рефрижератор Hyundai HD-78 приобрела Лебедева Екатерина Вячеславовна, действующая в интересах Ермаковой Оксаны Леонидовны по агентскому договору. Сумма сделки составила 1 млн руб.

Легковой автомобиль «ВАЗ-21101» продан ООО «ТБАНКРОТ.РУ», представляющему интересы Мовсесяна Артура Арсеновича, за 97 тыс. руб.

У победителей торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам и арбитражному управляющему. Также ни один из них не участвует в капитале арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» зарегистрировано в Новоалександровске Ставропольского края в 1997 году. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 122,6 млн руб. Бенефициаром компании (100% доли в УК) значится Торнике Гулуа (с 25 августа 2023 года — доверительный управляющий Бежан Чалигава). Последние финансовые данные предприятия относятся к 2022 году, когда выручка общества составляла 1,4 млрд руб., а чистая прибыль — 72,2 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Кавказ», с заявлением о признании ООО «Югроспром» банкротом в феврале 2024 года обратилась индивидуальный предприниматель из станицы Полтавской Юлия Домащенко. Основанием для иска стала задолженность предприятия в размере 29,9 млн руб. В июле 2024 года суд признал общество несостоятельным. Общая сумма установленных арбитражем требований кредиторов на тот момент составила более 880 млн руб.

Основной причиной банкротства, по данным арбитража, явилась смерть 30 июля 2023 года собственника и руководителя ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» Торнике Гулуа.

В феврале 2021 года ООО «Югроспром» заявляло о запуске в Новоалександровске модернизированного мясокомбината стоимостью около 500 млн руб. собственных средств и привлеченного в Россельхозбанке льготного кредита. Срок окупаемости рассчитывался на семь лет.

Тат Гаспарян