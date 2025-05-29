Первый замглавы Ставрополя погиб при взрыве на улице Чехова

Первый заместитель главы администрации Ставрополя, ветеран специальной военной операции Заур Гурциев погиб при взрыве на улице Чехова в ночь на 29 мая. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

«Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким»,— написал глава региона.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Среди версий случившегося рассматривается террористический акт.

Заур Гурциев занял пост первого заместителя главы администрации Ставрополя в сентябре 2024 года в рамках президентской программы «Время героев». До этого он был кадровым офицером Министерства обороны России и возглавлял Центр боевого управления авиацией. Заур Гурциев служил в Вооруженных силах РФ с 2007 года.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» следственное управление СК России по Ставропольскому краю инициировало уголовное дело по факту гибели двух человек при взрыве. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и ведут поиск подозреваемого.

Николай Аксенов