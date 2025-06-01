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В Ставрополье объявили штормовое предупреждение

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По данным Ставропольского Гидрометцентра, в течение суток 2 июня местами в Ставропольском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с»,— говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, «важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода — хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 м от водоема».

Владельцам частных домов рекомендовано принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Наталья Белоштейн

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